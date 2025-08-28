Ayvalık'ta Uyuşturucu Hap Satıcısı Yakalandı

Ayvalık'ta Uyuşturucu Hap Satıcısı Yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yapılan operasyonda, uyuşturucu hap satışı yapan T.Y. isimli şahıs yakalandı. Üzerinde ve ikametinde toplam 265 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, uyuşturucu satışı yapan T.Y. isimli şahsı yapılan takip sonucu düzenlenen başarılı operasyonla yakaladı. Zanlının üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 265 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan T.Y. çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

