Ayvalık'ta Uyuşturucu Hap Satıcısı Yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uyuşturucu hap satışı yapan şahıs polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Şahsın üstünde ve ikametinde yapılan aramalarda toplam 265 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, uyuşturucu satışı yapan T.Y. isimli şahsı yapılan takip sonucu düzenlenen başarılı operasyonla yakaladı. Zanlının üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 265 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan T.Y. çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR