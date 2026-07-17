Ayvalık'ta trafik kazası: 2 yaralı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı ile 17050 Sokak girişinde trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ü.Ö. ile F.K., olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada adı Y.A. olarak öğrenilen şahıs ise polis ekipleriyle birlikte olay yerinde kaldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı