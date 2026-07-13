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Balıkesir'de trafik tartışması kanlı bitti

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde trafikte çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, gözaltına alınan 2 şüpheli 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde trafikte çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Ayvalık'ın 150 Evler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 02 HN 911 plakalı otomobilin sürücüsü M.E.E. ile 27 ADT 013 plakalı araçta bulunan kişiler arasında trafikte yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.E.E., göğüs ve kalçasından bıçaklandı. Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın ardından güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelilerinin B.A. ile A.B. olduğunu tespit etti. Kaçan şüphelilerin kullandığı 27 ADT 013 plakalı aracın Burhaniye ilçesinde olduğu belirlenince Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 adet bıçak ile 1 adet demir zincir ele geçirildi. Ayrıca araç ve sürücüler hakkında trafik mevzuatı kapsamında idari işlem uygulanırken, araçlar trafikten men edildi.

Cumhuriyet savcılığının talimatıyla gözaltına alınan B.A. ve A.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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