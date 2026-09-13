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Ayvalık’ta otomobil bahçeye girdi, korkulan olmadı

Ayvalık’ta otomobil bahçeye girdi, korkulan olmadı
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bir evin bahçesine girdi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bir evin bahçesine girdi. Kazada sürücü, hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Kaza, Şefa Çamlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir evin bahçesine girdi.

Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı kontrollerde sürücünün kazayı ufak tefek sıyrıklarla atlattığı belirlendi.

Otomobilin bulunduğu konum ve kazanın görüntüsü ilk anda endişeye neden olurken, olayda ciddi bir yaralanmanın yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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