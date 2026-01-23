Ayvalık'ta kendisini Emniyet Müdürü olarak tanıtan şahsa operasyon

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; kendisini aktif görevdeymiş gibi tanıtan meslekten ihraç edilen Emniyet Amiri, ilçedeki bir iş adamına şantaj yaparken İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Adliyeye çıkarılan zanlı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğünce suçların azaltılması önlenmesi ve suçluların yakalanarak adli makamlara sevki amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında; 2008 yılında emniyet amiriyken meslekten ihraç edilen M.E. isimli şahsın Ayvalık'ta iş insanı olan M.E ve S.E ye şantaj yaparak para istediğini tespit eden ekipler hemen harekete geçti.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler; görevden ihraç edildiği halde, kendisini aktif Emniyet Müdürü olarak tanıtan M.E.'yi seri numaraları daha önceden belirlenmiş nakit Türk Lirası, döviz ve altınları, şantaj yaptığı iş insanlarından S.E'den teslim aldığı sırada kıskıvrak ele geçirilerek gözaltına alındı.

Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleşen operasyonda suçüstü yakalanan M.E. yapılan ilk sorgulamasının ardından adliyeye götürüldü.

Şantajcı M.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahsın daha önce de benzer suçlardan dolayı meslekten men edildiği öğrenildi. - BALIKESİR