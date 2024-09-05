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Ayvalık'ta iki otomobilin karıştığı kaza: İki kişi yaralandı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve iki kişi yaralandı. Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık'ın Cunda olarak da isimlendirilen Alibey Adası yeni yol üzerinde 35 AR 349 nolu otomobil ile 34 CRK 784 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın da savrularak yol kenarındaki tarlaya uçtuğu kazada her iki otomobilde de maddi hasar oluştu. Kazada her iki aracı sürücüsü oldukları öğrenilen C.D. ve H.D. isimli vatandaşlar, olay yerine gelen ambulanslarla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Otomobil 3-sayfa Ayvalık trafik Güncel Kaza

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