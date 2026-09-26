Ayvalık'ta iddiaya göre kızgın yağa su dökülünce üst kattaki dairede yangın çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 5 katlı bir binanın en üst katındaki dairede çıkan yangın korkulu anlar yaşattı. Yangının, küçük piknik tüpünde yemek yapılırken tavada yanan yağa su dökülmesi sonucu çıktığı iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Ayvalık'ın 150 Evler Mahallesi İlk Kurşun Kooperatifi Sitesi'nde meydana geldi.

Beş katlı binanın en üst katındaki bir dairede çıkan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

İddiaya göre yangın, ev sahibinin küçük piknik tüpünde yemek yaptığı sırada tavada bulunan yağın alev alması ve üzerine su dökülmesi sonucu çıktı. Su ile temas eden kızgın yağın alevleri büyütmesi üzerine yangın kısa sürede daireye yayıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, evde ciddi maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı