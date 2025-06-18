Ayvalık'ta Gezi Teknesinde Rahatsızlanan Yolcu Hastaneye Kaldırıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan 1 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyesi yapılarak hastaneye ulaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kamış Adası önlerinde seyreden bir gezi teknesinde bulunan yolcu aniden rahatsızlandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, tekneye ulaşarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Sağlık durumu riskli görülen şahıs, tekneden alınarak kıyıya tahliye edildi ve burada bekleyen ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yetkililer, denizde yaşanabilecek acil durumlara karşı vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunmalarının hayati önem taşıdığını hatırlattı. - BALIKESİR