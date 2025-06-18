Ayvalık'ta Gezi Teknesinde Rahatsızlanan Yolcu Hastaneye Kaldırıldı

Ayvalık'ta Gezi Teknesinde Rahatsızlanan Yolcu Hastaneye Kaldırıldı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında bir gezi teknesinde rahatsızlanan bir yolcu, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı. İlk müdahale teknede yapıldıktan sonra, riskli sağlık durumu olan kişi kıyıya tahliye edilerek ambulansla hastaneye sevk edildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan 1 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyesi yapılarak hastaneye ulaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kamış Adası önlerinde seyreden bir gezi teknesinde bulunan yolcu aniden rahatsızlandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, tekneye ulaşarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Sağlık durumu riskli görülen şahıs, tekneden alınarak kıyıya tahliye edildi ve burada bekleyen ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yetkililer, denizde yaşanabilecek acil durumlara karşı vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunmalarının hayati önem taşıdığını hatırlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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