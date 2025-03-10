Şara, 1000'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti

Ölü sayısı 1000'i aşınca Şara'dan ilk hamle geldi
Ece Güler'in son mesajlaştığı arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Ece'ye tuvaletleri temizlettiler

Mesajlaştığı arkadaşının ifadesi: Ece'ye tuvaletleri temizlettiler
BİM, Şok, Migros ve Carrefour'a soruşturma

Türkiye'nin 4 büyük zincir marketine inceleme başlatıldı
İmamoğlu'nun 'Malvarlıklarına el koymuşlar' dediği kişiler bakın kim çıktı

"Malvarlıklarına el koymuşlar" dediği 3 kişi bakın kim çıktı

Ayvalık'ta Dördüncü Kat Dairesinde Yangın Çıktı

Ayvalık'ta Dördüncü Kat Dairesinde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir apartmanın dördüncü katındaki dairede çıkan yangın, muhtemelen elektrik kontağından kaynaklandı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti, can kaybı yaşanmadı ancak ciddi maddi hasar oluştu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin Altınova Mahallesi'nde bir apartmanın dördüncü katındaki dairede yangın çıktı.

Ayvalık'ın Altınova Mahallesi İnönü Caddesi 702. Sokak Kat: 4 D: 8 adresinde muhtemelen elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangına; Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler, 4 arasöz ve 12 ekip ile müdahale etti.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, dördüncü kattaki evde ciddi maddi hasar oluştu.

Yangın ile ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Türkiye'de tam 5 sezon forma giymişti! Ülkesinde hırsız oldu
img

Hijyenine dikkat etmeyen adamın penisinde ve mesanesinde kurtçuklar meydana geldi
img

Gözü dönen kadın, polisle bekçiye tekme tokat saldırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da ele geçirildi! Üzeri saf altın, 1.5 milyon dolara satacaklardı

Üzeri saf altın, 1.5 milyon dolara satacaklardı
TSK'dan ihraç edilen teğmenler Ankara'da ortak ev tutmuş

TSK'dan ihraç edilen teğmenler şimdi ne yapıyor?
Ünlü deterjan markası testi geçemedi! 2,2 milyonluk rekor ceza

Ünlü deterjan markası testi geçemedi! 2,2 milyonluk rekor ceza
Son seçim anketine DEM damgası! Oyunu artıran tek parti oldu

Son seçim anketinde büyük sürpriz! Oyunu artıran tek bir parti var
Süper Lig devinden Arda Turan bombası

Süper Lig devinin başına geçiyor
Mourinho kadroda revizyona gidiyor! Takımın yarısını birden gönderecek

Takımın yarısını birden gönderecek

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.