Ayvalık'ta Dördüncü Kat Dairesinde Yangın Çıktı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin Altınova Mahallesi'nde bir apartmanın dördüncü katındaki dairede yangın çıktı.

Ayvalık'ın Altınova Mahallesi İnönü Caddesi 702. Sokak Kat: 4 D: 8 adresinde muhtemelen elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangına; Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler, 4 arasöz ve 12 ekip ile müdahale etti.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, dördüncü kattaki evde ciddi maddi hasar oluştu.

Yangın ile ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR