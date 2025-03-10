Ayvalık'ta Dördüncü Kat Dairesinde Yangın Çıktı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir apartmanın dördüncü katındaki dairede çıkan yangın, muhtemelen elektrik kontağından kaynaklandı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti, can kaybı yaşanmadı ancak ciddi maddi hasar oluştu.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin Altınova Mahallesi'nde bir apartmanın dördüncü katındaki dairede yangın çıktı.
Ayvalık'ın Altınova Mahallesi İnönü Caddesi 702. Sokak Kat: 4 D: 8 adresinde muhtemelen elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangına; Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler, 4 arasöz ve 12 ekip ile müdahale etti.
Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, dördüncü kattaki evde ciddi maddi hasar oluştu.
Yangın ile ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR