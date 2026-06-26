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Ayvalık'ta çiftlik yangını ormana sıçradı

Ayvalık'ta çiftlik yangını ormana sıçradı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Havadan ve karadan yapılan yoğun müdahaleyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 15 dönümlük alanda zeytin ağaçları zarar görürken, bir itfaiye personeli yaralandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Alevler, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahaleyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında Ayvalık'ın Cunda Adası Çataltepe mevkisinde bir çiftlikte çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Söndürme çalışmalarına 6 itfaiye aracı ve 20 personelin yanı sıra 2 yangın söndürme helikopteri ile bir yangın söndürme uçağı da destek verdi. Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü koordineli çalışma sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının ardından yapılan ilk incelemede, Cunda Çataltepe'de bir zeytinlik içerisinde bulunan ahşap barakada başladığı değerlendirilen yangının, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı belirlendi. Yangında yaklaşık 15 dönümlük alanda bulunan çok sayıda zeytin ağacının zarar gördüğü tespit edildi.

Yangına müdahale sırasında görev yapan bir itfaiye personeli ise düşerek ayağından yaralandı. Yaralı personelin Ayvalık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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