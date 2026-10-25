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Ayvalık'ta 8 kişinin kurtarıldığı kazada kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı

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Ayvalık'ta 8 kişinin kurtarıldığı kazada kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı Haber Videosunu İzle
Ayvalık'ta 8 kişinin kurtarıldığı kazada kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı
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Ayvalık açıklarında dün gece alabora olan kamaralı teknede kaybolan Burhaniye Devlet Hastanesi KBB Uzmanı Dr. Şahin Bingüllü'nün cansız bedenine ulaşıldı. Kazada 2'si çocuk 8 kişi kurtarılmış, Bingüllü için başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sabah saatlerinde de sürmüştü.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında dün gece meydana gelen ve 2'si çocuk, 8 kişinin kurtarıldığı deniz kazasında kaybolan Burhaniye Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Dr. Şahin Bingüllü'nün cansız bedenine ulaşıldı.

Ayvalık'ın 22 adasından ikisi olan Kara Ada ile Kız Adası arasında, balık tutmak amacıyla denize açılan kişilerin bulunduğu kamaralı teknenin alabora olması sonucu meydana gelen kazada, denizde kaybolan Dr. Şahin Bingüllü için başlatılan arama-kurtarma çalışmaları gece boyunca aralıksız sürdürüldü. Bölgede sabah saatlerinde de devam eden arama çalışmalarından acı haber geldi. Arama-kurtarma ekipleri, saat 10.30 sıralarında Dr. Şahin Bingüllü'nün denizde cansız bedenine ulaştı. Burhaniye Devlet Hastanesi'nde KBB Uzmanı olarak görev yapan Bingüllü'nün hayatını kaybetmesi, sağlık camiasını yasa boğdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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