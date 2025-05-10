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Ayvalık'ta 43 Düzensiz Göçmen ve 2 Türk Vatandaşı Yakalandı

Ayvalık'ta 43 Düzensiz Göçmen ve 2 Türk Vatandaşı Yakalandı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan 43 düzensiz göçmen ile 2 Türk vatandaşı, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 13'ü çocuk 43 düzensiz göçmen ve yasa dışı yollarla ülkeyi terk etmeye çalışan 2 Türk vatandaşı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı

Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde Sahil Güvenlik Radarı (MORAD-12) tarafından bir lastik bot içerisinde bir grup göçmenin olduğu tespit edildi.

Hemen harekete geçen KB-11 isimli sahil güvenlik botu, Ayvalık açıklarından Midilli Adası'na doğru hareket halindeki lastik botu durdurarak içindekileri ele geçirdi.

Aralarında kadınların da bulunduğu düzensiz göçmenlerin arasında ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 2 Türk vatandaşının da yakalandığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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