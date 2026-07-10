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Ayvalık'ta istismar şüphelisi tutuklandı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 4 yaşındaki bir erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ve vücudunda sigara yanıkları oluşturduğu iddia edilen şüpheli T.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mağdur çocuk ve 3 yaşındaki kardeşi devlet korumasına alındı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde küçük çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Ayvalık'ta 4 yaşındaki bir erkek çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı ve vücudunda sigara yanıkları bulunduğu iddia edildi. Olayın ortaya çıkmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında mağdur çocuk, Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) uzman pedagoglar eşliğinde ifade verdi. Çocuğun beyanlarının uzman ekipler tarafından değerlendirildiği, hazırlanan raporda yaşı itibarıyla bu tür olayları hayal ürünü olarak kurgulamasının beklenmediği yönünde değerlendirmelere yer verildiği öğrenildi.

İki kardeş devlet korumasına alındı

İstismara uğradığı iddia edilen 4 yaşındaki çocuk ile 3 yaşındaki erkek kardeşi, Aile ve Sosyal Hizmetler birimlerince koruma altına alındı. Şüpheli T.Y. ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvalık Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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