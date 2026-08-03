Ayvalık'ta Sürüklenen Lastik Bottaki 2 Kişi Kurtarıldı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında olumsuz hava koşulları nedeniyle sürüklenen lastik bottaki iki kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Kurtarılan şahıslar ve bot güvenli şekilde Alibey Sahil Güvenlik İskelesi'ne ulaştırıldı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında olumsuz hava şartları nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Şahıslar ve bot güvenli şekilde kıyıya ulaştırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında içerisinde 2 kişinin bulunduğu lastik botun olumsuz hava şartları nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı.
İhbarın ardından bölgeye derhal Sahil Güvenlik Botu (KB-115) sevk edildi. Ekipler tarafından başlatılan kurtarma çalışması sonucunda lastik botta bulunan 2 kişi güvenli şekilde kurtarıldı.
Kurtarılan şahıslar ve lastik bot, Sahil Güvenlik Botu'na alınarak Alibey Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirildi.