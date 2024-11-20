Ayvalık Açıklarında 40 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollar ile Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası'na lastik bot ile geçmeye çalışan 19'u çocuk 40 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-32) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 19'u çocuk 40 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler karaya çıkartılarak İl Göç İdaresi yetkililerine işlemlerinin yapılması için teslim edildi. - BALIKESİR