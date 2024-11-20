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Ayvalık Açıklarında 40 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Ayvalık Açıklarında 40 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 19'u çocuk 40 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı ve İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollar ile Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası'na lastik bot ile geçmeye çalışan 19'u çocuk 40 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-32) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 19'u çocuk 40 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler karaya çıkartılarak İl Göç İdaresi yetkililerine işlemlerinin yapılması için teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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