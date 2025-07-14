Ayvalık Açıklarında 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Ayvalık Açıklarında 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 16 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan göçmenler, gerekli işlemler sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 16 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında lastik botla denize açılan bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botları TCSG-905 ve KB-111 tarafından yapılan takip sonucu hareket halindeki lastik bot durdurularak içerisindeki 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenlerin gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
3 kişiye mezar olan bina yangını soruşturmasında müteahhit gözaltına alındı

İddiaların ardından ekiplerden ilk adım geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elon Musk'tan Trump'a çağrı: Dosyaları yayımla

Eski dostlar kanlı bıçaklı oldu! Son hamle Elon Musk'tan geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.