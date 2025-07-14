Ayvalık Açıklarında 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 16 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında lastik botla denize açılan bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botları TCSG-905 ve KB-111 tarafından yapılan takip sonucu hareket halindeki lastik bot durdurularak içerisindeki 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenlerin gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi. - BALIKESİR