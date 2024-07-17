Ayvacık'ta zeytinlik alanda yangın

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zeytinlik alanda başlayan yangını ekipler kontrol altına almak için havadan ve karadan müdaheleye başladı.

Ayvacık ilçesine bağlı Çamköy köyü yakınlarında saat 13.30 sıralarında zeytinlik alanda yangın başladı. Yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Havadan ve karadan ekipler yangını kontrol altına almak için müdahaleye başladı. Tarım arazilerinin de zarar gördüğü yangında bazı damlar yangından etkilendi. 2 büyükbaş hayvan telef oldu. Saman balyaları küle döndü. Köylülerde su tankeriyle yangını söndürmek için destek verdi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.