Haberler

Çanakkale'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Çanakkale'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yol kenarındaki araziye devrilen traktörün sürücüsü İsmail Türker hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yol kenarındaki araziye devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Hayvan yemi almak için Ayvacık ilçesinden Misvak köyüne giden İsmail Türker idaresindeki 45 UN 740 plakalı traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki araziye devrildi. Ağır yaralanan Türker, ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Türker, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler

'Gazze Kasabı'ndan Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızının mezarından ayrılmıyordu! Kanserden hayatını kaybetti

Mezarından ayrılmıyordu! Evlat acısına dayanamadı
Fenerbahçe'de mazbata törenine damga vuran görüntü

Kulübe adım atar atmaz raconu kesti
Dervişoğlu: 'Öcalan'a özgürlük mitingleri yapacaklarmış, ben de Tandoğan Meydanı'na çıkacağım

"Onlar miting yapıyorsa ben de Tandoğan'a çıkacağım"
Eski Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’a 60 yılı aşan hapis cezası

Eski Belediye Başkanına 60 yılı aşan hapis cezası
A Milli Takım'da neler oluyor? Kerem çıldırdı

A Milli Takım'da neler oluyor?
Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ı cuma günü açıklayacak

Ve beklenen oldu!

Evini satıp altın alan vatandaşın 3 aylık kaybı inanılmaz

Evini satıp altın alan vatandaşın 3 aylık kaybı inanılmaz