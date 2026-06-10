Çanakkale'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yol kenarındaki araziye devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Hayvan yemi almak için Ayvacık ilçesinden Misvak köyüne giden İsmail Türker idaresindeki 45 UN 740 plakalı traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki araziye devrildi. Ağır yaralanan Türker, ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Türker, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı