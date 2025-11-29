Haberler

Ayvacık'ta Şiddetli Yağışlar Taşkınlara Yol Açtı

Güncelleme:
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağışlar, Tuzla Çayı'nın taşmasına neden oldu. Tarım arazileri su altında kalırken, bölgede farklı önlemler alınıyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağışlar sebebiyle Tuzla Çayı taştı. Tarım arazileri su altından kalırken, bazı binaları da su bastı.

Ayvacık ilçesinde dün sabah saatlerinden itibaren şiddetli yağışlar etkili oluyor. Yağışlar sebebiyle Tuzla Çayı taştı. Tarım arazileri su altında kaldı. Bölgede Çanakkale İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ak Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider konu hakkında açıklamada bulunarak, "Ayvacık ilçemizde son iki gündür etkili olan yağışlar, Tuzla Çayı'ndaki menfez tıkanıklığı nedeniyle taşkına yol açtı. Ovada bazı bölgeler su altında kalsa da herhangi bir can ya da mal kaybımız bulunmuyor.

DSİ, iş makineleri ve teknik ekipleriyle sahada; suyun akışını düzenlemek, taşkın hasarını azaltmak ve riskli noktaları kontrol altına almak için aralıksız müdahale yürütüyor.

Tüm kurumlarımızla koordinasyon halindeyiz; çalışmaların her aşamasını yakından izliyoruz. Tüm Ayvacık'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
