Çanakkale'de mobil radarın tespit ettiği 31 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik botta 9'u çocuk 31 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Ayvacık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı MORAD-12 tarafından lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik botları TCSG-6 ve KB-119 tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 9'u çocuk 31 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE
