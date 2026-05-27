Çanakkale'de mobil radarın tespit ettiği 31 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde lastik botta 31 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı MORAD-12 tarafından lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik botları TCSG-6 ve KB-119 tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 9'u çocuk 31 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı