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Alzaymır Hasta Yaşlı Adam İçin Arama Başlatıldı

Alzaymır Hasta Yaşlı Adam İçin Arama Başlatıldı
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde dün sabah saatlerinde kaybolan alzaymır hastası için arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün sabah saatlerinde kaybolan alzaymır hastası için arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

Ayvacık ilçesinin Sazlı altı mevkiindeki yazlık evinden İstanbul'a gideceğini söyleyerek ayrılan 79 yaşındaki Hasan Cihan'dan 1 gündür haber alınamıyor. Yakınlarının durumu jandarma ekiplerine bildirmesiyle Sazlı köyü bölgesindeki zeytinlik ve ormanlık alanlarda arama kurtarma çalışmaları başladı. Zeytinlik ve ormanlık alanlarda devam eden arama kurtarma çalışmalarına AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri destek veriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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