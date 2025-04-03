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Ayvacık'ta Kaçak Göçmenleri Taşıyan Bot Battı: 5 Ölü, 25 Sağ Kurtarıldı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bir botun batması sonucu 5 kişi yaşamını yitirirken, 25 kişi sağ olarak kurtarıldı. Sahil güvenlik ekipleri arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Ayvacık'ta kaçak göçmenleri taşıyan bot battı: 5 kişi öldü, 25'i sağ kurtarıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bot battı. İlk belirlemelere göre, beş kaçak göçmenin cansız bedeline ulaşıldı. 25 kaçak göçmen ise sağ olarak sudan çıkarıldı. Sahil güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler kaçak göçmenleri sahil güvenlik botlarıyla Küçükkuyu beldesindeki karakola getirdi. Sağ kurtarılan kaçak göçmenler ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Öte yandan, Ayvacık açıklarında sahil güvenlik ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İPEK YAVAŞ - 3.Sayfa
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