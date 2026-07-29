Haberler

Ayvacık’ta arazi yangını ormana sıçradı

Ayvacık’ta arazi yangını ormana sıçradı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde arazide çıkan yangın ormana sıçradı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde arazide çıkan yangın ormana sıçradı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor.

Yangın saat 15.00 sıralarında Ayvacık ilçesi Ahmetçe köyü yakınlarındaki arazide henüz belirlenemeyen nedenle başladı. Yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına karadan ve havadan müdahale devam ediyor.

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ayvacık Ahmetçe köyü kırsalında arazide çıkan yangına 5 helikopter, 14 arazöz, 2 itfaiye aracı, 1 dozer, 2 ilk müdahale aracı ile müdahale edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor

Türk siyasetinde bir dönemin sonu mu?

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İmzalar atıldı! Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni de artık Süper Lig'de

İmzalar atıldı! Hakan'ın kuzeni de artık Süper Lig'de
Polonyalı taraftarlardan Fenerbahçe'ye büyük saygısızlık

Bunun adı resmen barbarlık!
Zelenski'den Macron'a dikkat çeken yardım teklifi

Zelenski'den Macron'a dikkat çeken yardım teklifi
Mamak Belediye Başkanı CHP'den istifa etti

CHP, o ilçeyi 25 yıl aradan sonra almıştı, yine kaybetti
Soyadı, genç kızın başına dert oldu

Soyadı başına dert oldu

Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş

Bu sabah evinden alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak itiraf

Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar

"Görevde olduğum müddetçe hiçbiri bu şehre adım atamaz"