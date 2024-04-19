Ayvacık açıklarında Yunan unsurlarınca ölüme terk edilen 7'si çocuk 14 kaçak göçmen kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilen 7'si çocuk toplam 14 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Ayvacık açıklarında Yunan unsurlarınca ölüme terk edilen 7'si çocuk 14 kaçak göçmen kurtarıldı
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilen 7'si çocuk toplam 14 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik botu 'TCSG-8' tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 7'si çocuk 14 kaçak göçmen kurtarıldı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.