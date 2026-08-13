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Ayva Dalı Tartışması Kanlı Bitti: Amca Öldü

Ayva Dalı Tartışması Kanlı Bitti: Amca Öldü
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Samsun'da ayva ağacının dalını kesme yüzünden çıkan tartışmada Mustafa Çam, amcası İbrahim Çam'ı tabancayla vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, ayva ağacının dalının kesilmesi nedeniyle çıkan tartışmada amcasını tabancayla vurarak öldüren gurbetçi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Tekkeköy ilçesi Yağbasan Mahallesi'nde 11 Ağustos akşamı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fransa'dan fındık toplamak için Samsun'a gelen Mustafa Çam (46) ile amcası İbrahim Çam (73) arasında ayva ağacının bir dalının kesilmesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Çam, tabancayla amcasına ateş etti. Ağır yaralanan İbrahim Çam, özel araçla hastaneye götürülmek istendi. Ancak yaşlı adam, yolda hayatını kaybetti. Amcasını öldüren 2 çocuk babası gurbetçi Mustafa Çam olaydan sonra kayıplara karıştı.

Büyüklü Jandarma Komutanlığı, Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından bugün yakalanan Mustafa Çam, jandarmadaki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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