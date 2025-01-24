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Ayşe Barım soruşturması genişliyor! Ceyda Düvenci ve Nejat İşler de adliyeye getirildi

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Menajer Ayşe Barım'ın Gezi soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından sanat dünyasından çok sayıda isme yönelik bir soruşturma dalgası başladı. Ünlü oyuncular; Dolunay Soysert, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür ve Rıza Kocaoğlu'nun ardından Nejat İşler ve Ceyda Düvenci'nin de polis eşliğinde adliyeye getirildiği öğrenildi.

ID iletişimin sahibi ve birçok ünlü oyuncunun menajeri Ayşe Barım hakkında "Gezi Parkı" olaylarına iştirak ettiğine dair yazılı ve görsel basında yer alan iddialar nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldı. Barım, 'Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçlamasıyla gözaltına alındı.

BÜNYESİNDEKİ SANATÇILARI GEZİ PARKI OLAYLARINA KATILMASI İÇİN YÖNLENDİRDİ

Ekiplerin çalışmaları sonucu menajer Ayşe Barım'ın gezi davası sanıklarından Mehmet Osman Kavala, Çiğdem Mater Utku ve Memet Ali Alabora ile olaylarla ilgili yoğun iletişiminin bulunduğu tespit edildi. Barım'ın şirketi bünyesindeki sanatçıları Gezi Parkı olaylarına katılması için yönlendirdiği belirlendi.

5 OYUNCU İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında ünlü oyuncular Dolunay Soysert, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür ve Rıza Kocaoğlu ifade vermeye çağrıldı. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne polis eşliğinde getirilen oyuncuların ifade verme işlemleri tamamlandı.

2 İSİM DAHA ADLİYE'DE

Yaşanan son gelişmelere göre oyuncular Ceyda Düvenci ve Nejat İşler'de polis eşliğinde adliyeye ifade vermeye getirildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, çok sayıda sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilmiş, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için re'sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Ayşe Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuş, oyuncular Serenay Sarıkaya ve Deniz Işın tanık sıfatıyla ifade vermişti.

Ayşe Barım soruşturması genişliyor! Ceyda Düvenci ve Nejat İşler de adliyeye getirildi
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıSelahattin Gurbuz:

Devlet yarına bıkakır yanına bırakmaz demişler

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Haber Yorumlarıhacer ilhan:

Bunları tıkın içeri ülke huzur bulsun.

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Haber YorumlarıQuantum:

Gezideki gösterilere katılıp ben günlerdir buradayım ve burda olmayada devam edicem diyen tamer karadağlıyıda çağırıcakmısınız yoksa üç maymunu oynamaya devammı?

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Haber YorumlarıMurat Celik:

herkes haddini bilecek o kadar

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Haber YorumlarıSUNSET null:

biz yangını otelde sanıyorduk, bunların 31 Mart acısı meğer kor gibi alev alev olmalı ki; bir tane muhalif kalmayıncaya kadar işlem sürecek.

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Haber YorumlarıMahmut ilya:

HEM BU ÜLKENİN EKMEĞİNİ YİYECEKSİNİZ UTANMADAN İHANET EDECEKSİNİZ KAÇ SENE GEÇERSE GEÇSİN ER GEÇ DEVLET HİÇBİR İHANETİ CEZASIZ BIRAKMAZ

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Haber YorumlarıRevolver:

muhaliflere karşı cadı avı devam ediyor.. zamanlama manidar... eski ortakları fetöden çok şey öğrenmişler

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Haber YorumlarıBülent Yiğithan:

sanatçı bozuntuları bunlar lokum dağıtmak lazım bunlara

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