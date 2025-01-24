Ayşe Barım soruşturması genişliyor! Ceyda Düvenci ve Nejat İşler de adliyeye getirildi

ID iletişimin sahibi ve birçok ünlü oyuncunun menajeri Ayşe Barım hakkında "Gezi Parkı" olaylarına iştirak ettiğine dair yazılı ve görsel basında yer alan iddialar nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldı. Barım, 'Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçlamasıyla gözaltına alındı.

BÜNYESİNDEKİ SANATÇILARI GEZİ PARKI OLAYLARINA KATILMASI İÇİN YÖNLENDİRDİ

Ekiplerin çalışmaları sonucu menajer Ayşe Barım'ın gezi davası sanıklarından Mehmet Osman Kavala, Çiğdem Mater Utku ve Memet Ali Alabora ile olaylarla ilgili yoğun iletişiminin bulunduğu tespit edildi. Barım'ın şirketi bünyesindeki sanatçıları Gezi Parkı olaylarına katılması için yönlendirdiği belirlendi.

5 OYUNCU İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında ünlü oyuncular Dolunay Soysert, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür ve Rıza Kocaoğlu ifade vermeye çağrıldı. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne polis eşliğinde getirilen oyuncuların ifade verme işlemleri tamamlandı.

2 İSİM DAHA ADLİYE'DE

Yaşanan son gelişmelere göre oyuncular Ceyda Düvenci ve Nejat İşler'de polis eşliğinde adliyeye ifade vermeye getirildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, çok sayıda sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilmiş, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için re'sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Ayşe Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuş, oyuncular Serenay Sarıkaya ve Deniz Işın tanık sıfatıyla ifade vermişti.