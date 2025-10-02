Haberler

Ayşe Barım'ın Tahliyesine İtiraz

İstanbul'da Gezi Parkı olaylarına katıldığı iddiasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım'ın tahliye kararına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulundu. Barım, 30 yıla kadar hapis cezası ile yargılanıyordu.

İstanbul'da Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan menajer Ayşe Barım'ın dün tahliye edilmesi kararına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulundu.

Menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı olaylarında şirketine bağlı sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme' suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava dün görülmüştü. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartları ile tutuklu Ayşe Barım'ın tahliyesine hükmetmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, verilen tahliye kararına itiraz etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
