Milli Eğitim Bakanı Tekin: Okullardaki protestoları politik görüyorum

Bakan Tekin'den okullarda başlayan protestolarla ilgili ilk yorum
İstanbul'da yeni kriz! Otobüsler kontak kapatmaya hazırlanıyor

İstanbul'da yeni kriz! Otobüsler kontak kapatmaya hazırlanıyor
26 ilde anket yapıldı! İşte vatandaşın hükümeti en başarılı bulduğu alan

İşte vatandaşın hükümeti en başarılı bulduğu alan
Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, 5 kadınla birlikte uzaya çıktı

Ünlü şarkıcı yanına 5 kadın alıp uzaya çıktı! İlk görüntüler bomba

Ayrılmak İstediği Erkek Arkadaşı Tarafından Bıçaklanan Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

27 yaşındaki Sinem Çeşim, ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Olay, İstanbul Çatalca'da meydana geldi. Cenazesi, kadınlar tarafından taşınarak defnedildi.

Genç kadın ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İSTANBUL - Çatalca'da Sinem Çeşim ayrılmak istediği erkek arkadaşına tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, 10 Nisan 2025 tarihinde Çatalca'da meydana geldi. İddiaya göre, 27 yaşındaki Sinem Çeşim ayrılmak istediği erkek arkadaşıyla konuşmak için buluştu. İkili arasında kavga çıktı. Kavga esnasında erkek arkadaşı genç kızı bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı genci kızı hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Sinem Çeşim hayatını kaybettiği öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlatarak kaçan adamı aramaya başladı. Öte yandan genç kadın için Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Cemevi Kartal Şubesi cenaze töreni düzenledi. Genç kızın cenazesi kadınlar tarafından omuzlanarak cemevinden çıkarıldı.

27 yaşındaki Sinem Çeşim'in cenazesi toprağa verildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.