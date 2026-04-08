Aynı gün 6 araçtan akü çalan şüpheliler yakalandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde aynı gün içerisinde 6 ayrı araçtan akü hırsızları, polis ekiplerince yakalandı.

Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucu geçtiğimiz pazartesi günü ilçenin değişik noktalarında yaşanan hırsızlık olayını çözdü. İlçede aynı gün içerisinde 6 ayrı araçtan akü çalındığının ihbarı alan Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlık yapan şahıslara ulaşıldı.

M.K (21) ve Ç.T. (18) adlı şahıslar çaldıkları aküler ile birlikte yakalandı. Çaldıkları aküleri sattıklarını itiraf eden zanlılar Kumluca Emniyeti tarafından gözaltına alındılar. Şüphelilerin ifadelerinden yola çıkılarak akülerin satıldığı kişilere de ulaşılırken, çalınan aküler sahiplerine teslim edildi. Hırsızlık zanlısı 2 kişi Kumluca Adliyesi'ne sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı