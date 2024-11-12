AYM ücret kesintisi kararını iptal etti

CHP, 2022 tarihinde Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nda yapılan değişiklikte yer alan bazı hükümlerin Anayasa'ya aykırı olduğunu öne sürerek, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuruda bulundu. Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, anılan yasal düzenlemeyle 1924 tarihli Köy Kanunu'na eklenen güvenlik korucularına ilişkin "toplu müracaat veya şikayette bulunmak" ifadesinin iptaline hükmetti.

AYM'NİN GEREKÇELİ KARARI

AYM'nin kararında, güvenlik korucularına verilecek disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve hallerin yasal olarak düzenlendiği belirtildi. Güvenlik korucularına verilebilecek disiplin cezalarının uyarma, kınama, ücretten kesme ve görevden çıkarma olarak düzenlendiği aktarılan kararda, söz konusu yasal düzenlemede "toplu müracaat ve şikayette bulunanlara ücretten kesme cezası verilmesinin" öngörüldüğü ifade edildi.

Anayasa'da "dilekçe" ile "bilgi edinme" haklarının güvence altına alındığı anımsatılan kararda, söz konusu hakların "insan hak ve özgürlüklerinin ayrılmaz parçası" olduğu vurgusu yer aldı. Güvenlik korucularının, toplu müracaat ve şikayette bulunması halinde disiplin yaptırımı olarak ücretlerinden kesinti yapılmasının, dilekçe ve bilgi edinme haklarına sınırlama anlamına geleceği belirtilen kararda, temel hakların ancak yasal belirli şartlar altında sınırlanabileceği ifade edildi.

Kararda, güvenlik korucularının da diğer kişiler gibi dilekçe ve bilgi edinme haklarından yararlanabileceğine işaret edilerek, "Dilekçe ve bilgi edinme haklarını kullanan kişilerin yaptırıma uğramasının ancak oldukça istisnai şartlarda mümkün olması gerekir." değerlendirmesine yer verildi.