Aykut Zeybek Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanarak hastanede tedavi altına alınan 31 yaşındaki Aykut Zeybek, 8 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Cenaze namazı ikindi vakti kılınarak Sarıgöl Mezarlığı'na defnedildi.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 7 Nisan tarihinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan 31 yaşındaki Aykut Zeybek 8 günlük yaşam savaşını kaybetti. Genç adam ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Manisa'nın Sarıgöl-Alaşehir Karayolu'nun Afşar yol kavşağında geçirdiği kaza sonucu ağır yaralı olarak Manisa Celal Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde tedavi altına alınan Aykut Zeybek (31) 8 günlük yaşam savaşını kaybederek hayatını kaybetti.
Genç adamın ölümü, ailesi ve sevenlerini derinden etkilerken, Sarıgöl Dışkahveler Camisinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında dualarla Sarıgöl Mezarlığında toprağa verildi. Aykut Zeybek'in bekar olduğu öğrenildi. - MANİSA