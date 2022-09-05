Ayının canı bu kez Anzer Balı çekti 3. Sayfa Haberleri Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda bir ayı 15 arı kovanına zarar verdi. Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda bir ayı 15 arı kovanına zarar verdi. Olay, ilçeye bağlı dünyaca ünlü Anzer Balının üretildiği Anzer Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arıcılık mesleğiyle uğraşan Selahattin Deniz, Anzer Yaylası'nda bulunan arı kovanlarının yanına gitmesiyle kovanlarına ayı tarafından zarar verildiğini gördü. Deniz'in 15 peteğine zarar veren ayı daha sonra arı kovanlarının içerisindeki balı yiyerek karnını doyurarak bölgeden uzaklaştı. - RİZE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İkizdere Rize 3. Sayfa Haberler

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