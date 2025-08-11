Ayılar Huser ve Ayder Yaylası'ndaki Bungalovları Talan Etti

Ayılar Huser ve Ayder Yaylası'ndaki Bungalovları Talan Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Huser ve Ayder Yaylası'nda aç kalan ayılar, turistik bungalovlara girerek yiyecek aradı ve içeri girip eşyaları talan etti.

Rize'nin Huser Yaylası ve Ayder Yaylası'nda aç kalan ayılar yayla evlerinden sonra bu kez turistik amaçla yapılan bungalovlara girerek yiyecek aradı, ortalığı talan etti.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde ayılar yayla evlerinden sonra yörede turistik amaçlı yapılan bungalov evlere girmeye başladı. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası ve Huser Yaylası'nda aç kalan ayılar bungalovlara girdi. Çevrede yiyecek arayışında olan ayılar girdikleri bungalovu talan ederken, içerideki bütün eşyalara zarar vererek kullanılmaz hale getirdi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Arda Turan Ukrayna'yı karıştırdı

Arda Turan Ukrayna'yı karıştırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş

81 yaşındaki Nihat Önbaş'a mezar olan binayla ilgili vahim iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.