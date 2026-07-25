Ayı saldırısından yaralı kurtulan çiftçi yaşadıklarını anlattı: 'Kürek olmasaydı sonum ne olurdu bilemedim'

Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Bağpınar köyünde ayçiçeği tarlasını suladığı sırada ayı saldırısına uğrayan 53 yaşındaki İsmail Tirifi, kaldırıldığı hastanede geçirdiği ameliyatın ardından yaşadığı korku dolu anları anlattı. Tirifi, elindeki kürek sayesinde ayının saldırısından kurtulduğunu söyledi.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Servisi'nde tedavisi süren İsmail Tirifi, saldırının bir anda gerçekleştiğini belirterek, "Ayçiçeği tarlasını suluyordum. Çekirdek tarlasının içerisine kadar girdim, aşağıya kadar su gitmiş mi diye kontrol ediyordum. O anda yan taraftan doğrudan saldırdı. Ben de refleks olarak sol elimle karşılayınca elimi ısırdı. Beni yere attı. Yerde uzun süre mücadele ettim. Kürekle vurunca beni bırakıp kaçtı. Kürek olmasaydı sonum ne olurdu bilemedim." dedi.

Saldırı sırasında sol elinin ağır şekilde yaralandığını ifade eden Tirifi, "Elimden çok kan akıyordu. Elimi parçalamıştı, parmaklarım kırılmıştı. Ayı kaçtıktan sonra arabanın yanına kadar gittim. O sırada motosikletle gelen bir arkadaş haber verdi. Daha sonra hastaneye kaldırıldım." diye konuştu.

Ayı saldırılarının önlenmesi için çözüm bulunması gerektiğini dile getiren Tirifi, "Ayıların vurulması yasak, çok büyük cezaları var. Ama insanlar öldüğünde ne olacak? Hayvanseverler tepki gösterebilir ama insan canı da ucuz değil. Bunun bir çaresine bakılması lazım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı