Mahalleliyi canından bezdiren ayının evinin önünde yattığını görünce kamyoneti ile peşine düştü

Güncelleme:
Trabzon'un Araklı ilçesinde bir ayı, 10'a yakın eve girerek hasara yol açtı. Mahalle sakini, evinin önünde yatan ayıyı kamyonetiyle kovaladı. O anlar kameralara yansıdı.

Trabzon'un Araklı ilçesi Bahçecik mahallesinde 10'a yakın eve giren ve evlere zarar veren ayının evinin önünde yattığını gören şahıs kamyoneti ile peşine düştü. O anlar kameralara yansıdı.
Araklı ilçesine bağlı Bahçecik Mahallesi'nde 10'a yakın eve girerek yiyecek arayan, evlere zarar veren ayı mahalle halkını canından bezdirdi. Hafta sonu tatilinde ilçe merkezinden evlerine gelen vatandaşlar evlere giren ayıların verdiği zararı görünce büyük şok yaşadı. Araklı ilçe merkezinde esnaflık yapan Taylan Çebi komşularından aldığı haberle kamyonetle evine çıkarken, evini girip karnını doyurduktan sonra evin önündeki çamur birikintisinin içinde yatan ayıyı gördü. Ayıyı evinin önünden uzaklaştırmak için kamyonetinin kornasına basan ve ayıyı kamyoneti ile kovalayan Çebi'nin o anları güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına yansıdı. - TRABZON

