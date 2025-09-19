Kayseri'de Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Aydınlatma Direğine Çarptı: 3 Yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek, aydınlatma direğine çarpan sürücü otomobilde sıkışırken, kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi Şehit Taha Carım Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında; N.B. yönetimindeki 38 KL 460 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonrası sürücü otomobilde sıkışırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de kazada sıkışan N.B.'yi otomobilden çıkardı. Sağlık ekipleri de kazada yaralanan sürücü N.B. ile D.A. ve H.Ö'yü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ