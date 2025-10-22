Haberler

Aydınlatma direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 1'i ağır 2 yaralı

Güncelleme:
Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Hurdaya dönen otomobilde 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Organize Sanayi Bölgesi 15 Temmuz Şehitler Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Adana yolu istikametine seyreden Mustafa D. (79) idaresindeki 68 EP 991 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobil adeta hurdaya dönerken, kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza mahalline intikal eden organize sanayisi itfaiye müdürlüğü ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarttı. Ağır yaralanan sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Nazile D. ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY

