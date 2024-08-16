Aydın Valisi Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

Aydın'ın Didim ilçesinde farklı noktalarda çıkan yangınların ardından Aydın Valisi Yakup Canbolat bölgeye giderek incelemelerde bulundu, söndürme çalışmalarını yakından takip etti.

Aydın'ın Didim ilçesinde bugün öğlen saatlerinde farklı noktalarda başlayan makilik yangınlarını söndürme çalışmaları havadan ve karadan yapılan müdahalelerle söndürülmeye çalışılıyor. Yeşiltepe ve Cumhuriyet Mahallesi'ndeki makilik alandaki yangınları söndürmek için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Aydın BSB Genel sekreteri Ertuğrul Yamen, İlçe Emniyet Müdürü Yunus Dinç, Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir yangın bölgesine gelerek gerçekleştirilen söndürme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. - AYDIN