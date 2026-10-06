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Aydın Valisi Varol, eşiyle yaşlı bakım merkezini ziyaret edip çınarlarla sohbet etti

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Aydın Valisi Varol, eşiyle yaşlı bakım merkezini ziyaret edip çınarlarla sohbet etti
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Aydın Valisi Dr. Osman Varol ve eşi Funda Varol, Efeler'deki Hülya Aslan Barut Gündüzlü (Aymelek) Yaşlı Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. İncelemelerde bulunan Varol, yaşlı çınarlarla sohbet edip devletin her zaman yanlarında olduğunu söyledi.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, yaşlı bakım merkezi ziyaretinde yaşlı çınarlarla bir araya geldi.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol ve eşi Funda Varol, Efeler Hülya Aslan Barut Gündüzlü (Aymelek) Yaşlı Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Bakım merkezinde incelemelerde bulunan Vali Varol, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Varol ve eşi Funda Varol ziyaret kapsamında yaşlı çınarlarla bir araya gelerek, sohbet etti. Yaşlı vatandaşların herhangi bir isteklerinin bulunup bulunmadığını soran Vali Varol, devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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