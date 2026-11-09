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Aydın Sultanhisar'da kaçak kazı yapmak isteyen 3 şüpheliyi jandarma suçüstü yakaladı

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Aydın Sultanhisar'da kaçak kazı yapmak isteyen 3 şüpheliyi jandarma suçüstü yakaladı
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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde kaçak kazı yapmak isteyen 3 şüpheli, jandarmanın çalışmasıyla suçüstü yakalandı. Aramada 1 laptop ve yer altı görüntüleme cihazı gibi malzemeler ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde izinsiz kazı yapmak amacıyla araziye gelen 3 şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu suçüstü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre Sultanhisar ilçesi Salavatlı Mahallesi'nde yapılan çalışmada, izinsiz kazı yapmak amacıyla araziye geldikleri belirlenen 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerin bulunduğu alanda ve araçlarında yapılan aramalarda 1 laptop, 1 el dedektörü, 1 yer altı görüntüleme cihazı, 1 kontrol paneli, 1 alan tarama çubuğu ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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