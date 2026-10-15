Haberler

Aydın polisi ve Milas KOM'un göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın polisi ve Milas KOM'un göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Milas KOM ekipleriyle koordineli yürüttüğü göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele çalışmasında 2 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklanan şüpheliler cezaevine teslim edildi.

Aydın Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Milas KOM ekipleriyle koordineli yürüttüğü göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele çalışmasında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleriyle koordineli çalışma gerçekleştirdi. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda E.T. ve İ.K. isimli şüpheliler yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 22 sitede yayınlandı.
82. dakikada 3-1 olan maçın sonucunu görenler inanamıyor

82. dakikada 3-1 olan maçın sonucunu görenler inanamıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Roma taraftarları Mourinho için bunu yaptı! Sonrasında yaşananlar inanılmaz

Roma deplasmanında bu manzarayla karşılaştı! Sonrası bomba
Görüntüler Arnavutköy’den! Dere taştı, okul bahçesi sular altında kaldı

Görüntü Arnavutköy'den! Dere taştı, okul bahçesi sular altında kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ders niteliğinde sözler: Kılık kıyafeti sebebiyle...

Okulda başörtüsünü yasaklayan Aliyev'e ders niteliğinde sözler

İmamoğlu: Ertan Yıldız benim için hayal kırıklığıdır

İmamoğlu, bir isme çok öfkeli: Benim için hayal kırıklığıdır
Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Atamalar yapıldı! İşte dev derbinin hakemi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı

AK Parti camiasını yasa boğan ölüm! Erdoğan'dan taziye mesajı
Uçağın adı da dikkat çekici! İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türk hava sahasından nasıl geçtiği ortaya çıktı

İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türk hava sahasından nasıl geçtiği ortaya çıktı