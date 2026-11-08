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Aydın Nazilli'de cip şarampole yuvarlanıp ağaca çarptı, 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı.

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Aydın’ın Nazilli ilçesinde iddiaya göre freni boşalan cipin şarampole yuvarlanıp ağaca çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları Nazilli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde freni boşalan cipin şarampole yuvarlanarak ağaca çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ovacık Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. yönetimindeki 09 PT 526 plakalı cip, iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, savrularak şarampole yuvarlanıp, ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen araçtaki Necati Şahan (61) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü A.D. ile araçta bulunan M.G., M.A., İ.D. ve M.Ç. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Necati Şahan'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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