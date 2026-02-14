Haberler

Kamyon bariyerlerde askıda kaldı, sürücü hafif yaralandı

Güncelleme:
Aydın-Muğla karayolunda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı. Kazanın ardından trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Aydın-Muğla karayolunda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlanırken, bariyerlerde askıda kalan kamyonun kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaza, gece saatlerinde Aydın-Muğla karayolu Savrandere mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muğla istikametinden Aydın yönüne seyir halinde olan 48 NE 305 plakalı kamyon, Savrandere yakınlarındaki virajda henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Savrulan kamyon, yol kenarındaki bariyerlere çarparak askıda kaldı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Muğla-Aydın istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten verildi. Kamyonun bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatılırken, trafik ekipleri özellikle yağışlı havalarda sürücülerin hız ve takip mesafesine dikkat etmeleri gerektiğini hatırlattı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
