Aydın merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 31 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilere ait hesaplarda 30 bin 585 işlemde toplam 1 milyar 759 milyon 544 bin 749 TL'lik işlem hacmi tespit edildi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilere ait hesaplar üzerinden gerçekleştirilen işlemler mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde toplam 30 bin 585 işlemde 1 milyar 759 milyon 544 bin 749 TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında toplam 36 şüphelinin yakalanması amacıyla Aydın, İzmir, Kocaeli, Elazığ ve Ağrı'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 31 şüpheli yakalanırken, 2 şüphelinin firari olduğu, 3 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Operasyonda 36 şüpheli ve 1 şirkete ait banka hesapları üzerinden 2026 yılı içerisinde 30 bin 585 ayrı işlem gerçekleştirildiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında 6 bin 51 IBAN hesabı tespit edilerek MASAK'a bildirildi. Şüphelilerin yasa dışı bahis gelirlerini önce yerli kripto varlık platformlarına, ardından yurt dışı merkezli platformlara ve tespit edilemeyen kripto cüzdanlarına aktardığı değerlendiriliyor.

71 dijital materyal ve çeşitli eşya ele geçirildi

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda ise 33 cep telefonu, 3 dizüstü bilgisayar, 3 tablet, 1 para kasası, 28 SIM kart, 2 SSD ve 1 harddisk olmak üzere toplam 71 dijital materyal ve çeşitli eşya ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 31 şüpheli, sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı