Haberler

MİT ve bankacı kisvesiyle 255 milyon TL dolandıran 7 şüpheli tutuklandı

MİT ve bankacı kisvesiyle 255 milyon TL dolandıran 7 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini MİT personeli ve banka çalışanı tanıtıp para toplayan organize suç örgütüne yönelik 7 şüpheli yakalandı ve tutuklandı; 255 milyon 696 bin TL'lik para hareketi tespit edildi, 84 bin 570 Euro ele geçirildi.

Aydın merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini MİT personeli ve banka çalışanı olarak tanıtarak vatandaşlardan para talep eden organize suç örgütüne yönelik 7 şüpheli yakalandı, şüphelilerin 255 milyon 696 bin TL'lik para hareketi de ortaya çıkarıldı.

Kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeli ve banka çalışanı olarak tanıtarak mağdurlardan para talep eden organize suç örgütü üyelerine yönelik jandarma ekiplerince operasyon gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalarda, MASAK verileri üzerinde yapılan analiz sonucunda şüphelilerin 255 milyon 696 bin TL para hareketine sahip olduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Aydın merkezli İstanbul, Adana, Bursa, Kocaeli, Ankara, Gaziantep ve Kastamonu olmak üzere 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 7 şüpheli yakalanırken 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Yapılan aramalarda ise 7 adet cep telefonu, 3 adet SIM kart, 2 adet flash bellek, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet masaüstü bilgisayar, 1 adet harici hard disk, 84 bin 570 Euro nakit para ele geçirildi. Gerekli işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
DinamikPay'a el konuldu! 13 kişi gözaltında

Elektronik para şirketine el konuldu! Devasa mal varlığı devlete geçti
ABD'den 47 yıl sonra gelen Suriye kararı! Dışişleri: Memnuniyetle karşılıyoruz

Yeni bir dönem başlıyor! ABD'nin kararına Türkiye'den ilk tepki
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'de mafya lideri silahlı saldırıda öldü

Ülkenin en tehlikelilerindendi! Sonu çok kötü oldu
10 milyarlık vurgun! Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında

10 milyarlık vurgun! Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında
Acun Ilıcalı gözünü kararttı! 21 yaşındaki forvet için 22 milyon euro

Yok artık Acun! Başarıya giden yolda paraya hiç acımıyor
Manifest Lidya'nın filtresiz doğal hali sosyal medyayı ikiye böldü

Manifest Lidya'nın filtresiz doğal hali olay oldu

Kocaelispor-Amedspor maçında tribünler geceye damga vurdu

Kocaelispor-Amedspor maçında çekilen görüntü viral oldu
İşe gitmek için evden çıktı, hayatı altüst oldu! Tülin 1 haftadır yoğun bakımda

İşe gitmek için evden çıktı, hayatı karardı! 1 haftadır yoğun bakımda
Bülent Ersoy: Haddini bilmeyene haddini bildirdim!

İlk açıklama! Sahnede küfür eden Diva geri adım atmadı