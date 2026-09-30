Aydın Kuşadası'nda operasyonda 14,90 gram esrar ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen operasyonda 14,90 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonda bir şüphelinin üzerinde ve bulunduğu adreste yapılan aramalarda 12 parça halinde toplam 14,90 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. S.K., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı