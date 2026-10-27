Aydın Kuşadası'nda kaybolan 4 kişilik yabancı aile jandarma ekiplerince bulundu

Aydın Kuşadası'nda kaybolan 4 kişilik yabancı aile jandarma ekiplerince bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Güzelçamlı Mahallesi'ndeki otelde konaklayan 2'si çocuk 4 kişilik yabancı uyruklu aile, ormanlık alanda yönünü kaybetti. Durumun 112'ye bildirilmesi üzerine 12 jandarma personeli sevk edildi, aile gece Otomatik Tepe mevkisinde sağlıklı bulundu.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde geziye çıukan ve ormanlık arazide kaybolan 4 kişilik yabancı uyruklu aile jandarma ekipleri tarafından sağ olarak bulundu.
25 Ekim 2026 tarihinde Güzelçamlı Mahallesi'nde bir otelde konaklayan, 2'si çocuk 4 kişilik yabancı uyruklu aile, doğa gezisi amacıyla girdikleri ormanlık alanda havanın kararmasıyla yönlerini kaybetti. Geri dönemeyen ailenin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye 3 asayiş timinden oluşan toplam 12 jandarma personeli sevk edildi. Ekiplerce yürütülen arama çalışmaları sonucunda aile, gece saatlerinde ormanlık alan içerisindeki Otomatik Tepe mevkisinde sağlıklı olarak bulundu.