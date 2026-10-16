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Aydın Kuşadası'nda ev aramasında 250 gram esrar ve 1.064 sentetik ecza ele geçirildi

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Aydın Kuşadası'nda ev aramasında 250 gram esrar ve 1.064 sentetik ecza ele geçirildi
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir evde yapılan aramada 250 gram kubar esrar, 1.064 adet sentetik ecza ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Jandarmanın uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışması kapsamındaki aramada gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde esrar ve sentetik ecza ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir evde yapılan aramada 250 gram kubar esrar, 1.064 adet sentetik ecza, 2 adet cep telefonu ele geçirildi. İ. B. (31), D. B. Ş. (20) ve S. E. C. (18) isimli 3 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlemler başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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