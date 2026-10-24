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Aydın Kuşadası'nda 20 düzensiz göçmen yakalandı, 5 organizatör tutuklandı

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Aydın Kuşadası'nda 20 düzensiz göçmen yakalandı, 5 organizatör tutuklandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarmanın Güzelçamlı Mahallesi'nde durdurduğu minibüste 20 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığını örgütlü yaptıkları belirlenen 5 organizatör tutuklandı, göçmenler geri gönderme merkezine teslim edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan minibüste 20 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 5 organizatör tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdü. Edinilen bilgiye göre, ekipler tarafından Güzelçamlı Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan minibüste yapılan kontrolde 20 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığını örgütlü olarak gerçekleştirdikleri belirlenen 5 organizatör yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edilirken, gözaltına alınan 5 organizatör ise adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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