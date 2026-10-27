Aydın Kuşadası açıklarında jet skideki 3 şahısta 42 sentetik hap ele geçirildi

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jet ski üzerinde bulunan şahıslardan 42 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Sahil Güvenlik Botları KB-72 ve KB-87 personeli tarafından Aslanburnu açıklarında jet ski üzerinde bulunan 3 şahsın üzerinde arama yapıldı. Ekipler tarafından yapılan kaba üst araması neticesinde 42 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı