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Aydın Kuşadası açıklarında jet skideki 3 şahısta 42 sentetik hap ele geçirildi

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Aydın Kuşadası açıklarında jet skideki 3 şahısta 42 sentetik hap ele geçirildi
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Aslanburnu açıklarında jet ski üzerindeki 3 şahsın üzerinde yapılan aramada 42 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Sahil Güvenlik Botları KB-72 ve KB-87 personelince yapılan aramanın ardından şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jet ski üzerinde bulunan şahıslardan 42 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Sahil Güvenlik Botları KB-72 ve KB-87 personeli tarafından Aslanburnu açıklarında jet ski üzerinde bulunan 3 şahsın üzerinde arama yapıldı. Ekipler tarafından yapılan kaba üst araması neticesinde 42 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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